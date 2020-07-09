Французские ученые раскрыли загадку «мертвой воды», потопившей корабли Клеопатры

Специалисты Национального центра научных исследований и Университета Пуатье во Франции нашли разъяснение феномену «мертвой воды», обнаруженному в 1893 году.

Суть явления заключается в том, что на определенном участке корабли замедляются или вовсе останавливаются, хотя их двигатели продолжают исправно работать. Выяснилось, что на снижение скорости влияют волны, происходит эффект конвейерной ленты. Этот феномен можно встретить в местах, где смешиваются воды с различной плотностью (в частности, соленостью и температурой).

Таким образом, это приводит к сопротивлению, получившему название волнообразное торможение Нансена. Это помогло назвать наиболее вероятную версию, ставшую причиной поражения крупных судов Клеопатры в битве с Октавианом при Акциуме в 31 году до н. э.

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