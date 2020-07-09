СК завел уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений и убийств на краевых бизнесменов в 2004-2005 годах.

В четверг, 9 июля, ранним утром Фургал был задержан правоохранителями возле своего дома в Хабаровске, когда политик планировал отправиться на работу. По информации РИА Новости, его отправят в Москву, где изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

По данным ТАСС, в этом уголовном деле речь идет как минимум о двух убийствах и одном покушении на убийство. Это касается гибели Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м, а также покушения на амурского бизнесмена Александра Смольского. Задержаны еще четверо предполагаемых соучастников Фургала.

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