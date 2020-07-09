Июль в Петербурге продолжает быть прохладным и дождливым

Петербуржцам стоит потеплее одеваться и носить с собой зонт еще какое-то время. Всему виной циклон. Пока что, город остается в его холодной, тыловой части.

Сегодня, 9 июля, температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Этот показатель ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В течение дня ожидается облачная погода, с редкими прояснениями. Местами могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет западным и спокойным. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продемонстрирует рост и остановится на показателе в 755 мм рт. ст, однако все равно не достигнет предела нормы. О прогнозе погоды в Северной столице сегодня рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет сухой и жаркий июль.