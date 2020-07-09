В Ленобласти недобросовестный поставщик оставил больницы без еды из-за пандемии COVID-19

Антимонопольщики Ленобласти внесли в черный список недобросовестного поставщика, который оставил без еды медицинские учреждения, сославшись на пандемию коронавируса.

По информации регионального управления ФАС, в январе 2019-го компания «АвтоВАМ» стала победителем конкурса на поставку горячего питания в 26 больниц Ленобласти. Стоимость контракта составила 275 миллионов рублей. Однако в мае 2020 года «АвтоВАМ» предложила расторгнуть соглашения ввиду сложной финансовой ситуации, в которой оказалась компания из-за пандемии COVID-19.

Некоторые заказчики, однако, попросили фирму предоставить доказательства проблем с бюджетом, в чем им, по неясной причине, было отказано. После «АвтоВАМ» прекратила не только поставки еды, но и какие-либо контакты с больницами — даже контракты последним пришлось разрывать в одностороннем порядке. В связи с этим «АвтоВАМ» в пятый раз оказалась в реестре поставщиков, которые негативно зарекомендовали себя.

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