Ученица гимназии в Петербурге погибла, упав с крыши девятиэтажки

Ученица гимназии в Петербурге погибла, упав с крыши девятиэтажки
К сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось. Фото: Baltphoto

Причины трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел в днем среду, 8 июля, в Московском районе. Очевидцы увидели лежащего на асфальте человека, упавшего с высоты, и сообщили в полицию. Об этом сообщают «Невские новости» с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К сожалению, прибывшие медики никак не смогли помочь пострадавшей — она погибла. Полицейским в настоящий момент удалось установить, что жертвой падения стала учащаяся 11 класса гимназии, 2002 года рождения. Известно, что ее семья является благополучной, и не состоит на учете ни в каких контролирующих органах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа в Петербурге. Девочку пытался спасти прохожий, но сам пострадал. В больницу пострадавшая отправилась в тяжелом состоянии.

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