В Петербурге задержали злоумышленников, ограбивших магазин с помощью «заточки»

В Петербурге задержали злоумышленников, ограбивших магазин с помощью «заточки»
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Добычей похитителей стали три бутылки крепкого алкоголя.

Происшествие произошло в среду, 8 июля, днем, в Красносельском районе. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные, угрожая ножом работнику магазина, похитили товар (три бутылки виски).

Выяснилось, что угрожали администратору магазина. И не ножом, а заточкой. После успешного хищения, неизвестные поспешили скрыться с места преступления. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские сразу же начали поиске грабителей. Обнаружить подозреваемых удалось меньше, чем за час, недалеко от магазина. Задержаны оказались двое мужчин 1973 и 1976 года рождения.

По факту разбоя инициировано возбуждение уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трое мужчин подозреваются в 16 разбойных нападениях на салоны сотовой связи.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание разбой
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