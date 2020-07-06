В Петербурге трое мужчин подозреваются в 16 разбойных нападениях на салоны сотовой связи

В Петербурге заключили под стражу третьего мужчину, который подозревается в разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Он действовал не один.

Преступный инцидент произошел в помещении на улице Савушкина. Двух злоумышленников сотрудники правопорядка задержали на площади Александра Невского. Мужчины оказывали сопротивление. Позже, 1 июля, в Москве задержали их соучастника — 33-летнего петербуржца, который пытался скрываться в столице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе расследования правоохранители выяснили, что преступная группа причастна к 16 разбойным нападения на салоны сотовой связи.

Злоумышленники промышляли с 2014 по 2019 год. Общая сумма ущерба составила порядка семи миллионов рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Расследование продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали фанатов «Зенита», праздновавших чемпионство клуба.