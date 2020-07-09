Два новых Ми-28УБ передали на вооружение Ленинградской армии ЗВО в Петербурге

Два новых Ми-28УБ передали на вооружение Ленинградской армии ЗВО в Петербурге
В учебно-боевой машине вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней - обучаемый летчик. Кроме того, использованы новые энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке. Фото: пресс-служба ЗВО

В Петербурге состоялась церемония передачи двух новых вертолетов Ми-28УБ, которые поступили на вооружение в вертолетный полк Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе ЗВО. Командир экипажа, старший лейтенант Иван Зуев отмечает, что новые боевые машины отличаются повышенной эргономичностью кабины и эффективностью оптических систем, которые обладают высокой точностью нахождения распознавания цели.

Главным отличием нового, учебно-боевого Ми-28УБ от ударного предшественника Ми-28Н является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. Это позволяет полноценно управлять боевой машины из любой кабины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 6 июля в Петербурге открылись для посещения более двадцати военных музеев.

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