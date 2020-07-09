В Ленобласти за полгода добыли 15 тысяч тонн рыбы

С начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов по всем районам промысла в Ленинградской области составил 15,3 тыс. тонн. Это почти 70% от годового плана.
Итоги первого полугодия подвели в День рыбака, 9 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В регионе за шесть месяцев вырастили 6,02 тыс. тонн форели, что составляет 115% к показателям 2019 года. Реализовать из них удалось 2,3 тыс. тонн рыбы, что также выше прошлогодних результатов.
В ходе корюшковой путины 2020 года в Ленобласти добыли 1 тыс. 93 тонны рыбы. Это около 134% к 2019 году.
В Ленинградской области действует 177 хозяйствующих субъектов, занятых в рыбной отрасли. Рыбодобычей из них занимаются 104, рыбоводством — 52, рыбопереработкой — 21.
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