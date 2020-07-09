В Петербурге началось строительство второго корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Возвести здание планируют уже к декабрю.

Сегодня, 9 июля, прошла церемония закладки нового медицинского учреждения, который станет вторым корпусом СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

Больницу, которая расположится на Народной улице, построят за 5 месяцев. Ожидается, что во второй декаде декабря 2020 года она откроет двери для пациентов. Одновременно в стенах заведения смогут находиться 302 человека, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов присутствовал на церемонии и рассказал, что данное строительство является «ответом на существующие вызовы».

Ожидается, что в новом пятиэтажном здании появятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с качественным и новейшим оборудованием, реанимация и отделение интенсивной терапии. В случае необходимости, данное учреждение можно будет оперативно перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург будет развивать стационары, способные быстро перестроиться под работу с COVID-19.