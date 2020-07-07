Петербург будет развивать стационары, способные быстро перестроиться под работу с COVID-19

Власти Северной столицы намерены развивать сеть медицинских учреждений, способных в случае необходимости оперативно перепрофилироваться на работу в условиях эпидемии.

Одним из объектов, входящих в эту сеть, является новый корпус городской больницы №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга, который находится на стадии строительства. Во вторник, 7 июля, губернатор Александр Беглов в рамках рабочей поездки посетил этот объект. Он объяснил, что город развивает стационарную сеть, чтобы всегда быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, уже в четверг, 9 июля, будет заложен новый корпус Госпиталя ветеранов войн, он расположится на Новой улице в Красногвардейском районе. Предполагается также, что Николаевскую больницу в Петергофе отдадут под коронавирусный госпиталь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил Балканское воинское кладбище, которое вскоре будет отреставрировано.