Путин: меры поддержки бизнеса должны остаться после пандемии

Меры поддержки бизнеса, показавшие эффективность, должны сохраниться после пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля.
«Многие из них [мер поддержки предпринимателей — прим. ред.] оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после [пандемии]», — приводит слова Путина ТАСС.
Путин указал на то, что меры поддержки нужно обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.
С тем, что эффективность мер снижается при недостаточном информационном сопровождении, согласился глава «Опоры России» Александр Калинин. Он также указал на то, что региональные меры поддержки должны учитываться при составлении рейтинга делового климата.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории санатория «Сестрорецкий курорт» реконструируют Лесной курорт. Зданию планируют вернуть облик времен Серебряного века. В те годы гостями Лесного корпуса были Максим Горький, Владимир Маяковский, Корней Чуковский и другие.