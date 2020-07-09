Путин: меры поддержки бизнеса должны остаться после пандемии

Меры поддержки бизнеса, показавшие эффективность, должны сохраниться после пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля.

«Многие из них [мер поддержки предпринимателей — прим. ред.] оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после [пандемии]», — приводит слова Путина ТАСС.

Путин указал на то, что меры поддержки нужно обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.

С тем, что эффективность мер снижается при недостаточном информационном сопровождении, согласился глава «Опоры России» Александр Калинин. Он также указал на то, что региональные меры поддержки должны учитываться при составлении рейтинга делового климата.