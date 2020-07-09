Пользователи не верят Аните Цой, которая заразилась коронавирусом

Пользователи не верят Аните Цой, которая заразилась коронавирусом
Актрису госпитализировали. Фото: https://www.instagram.com/anitatsoy/

Они считают, что артистка выглядит слишком бодрой для такого серьезного диагноза.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Певица Анита Цой выложила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором рассказывает о своем самочувствии. Она отметила, что старается выходить на связь, когда ей становится лучше. Цой не хочет, чтобы за нее переживали. Артистка добавила, что через неделю ее должны выписать, но, возможно, понадобится больше времени. Сейчас Цой не может дышать без кислородной маски.

Комментаторы отметили, что певица выглядит слишком хорошо для человека, зараженного коронавирусом. Они считают, что и Цой, и Бабкина всех обманули, говоря о своем диагнозе.

«Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная»,

—написал один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анита Цой, заболевшая коронавирусом, не может дышать без кислородной маски.

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