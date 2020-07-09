В ВОЗ рассказали, как России избежать второй волны коронавируса

Многое зависит от того, как поведут себя россияне.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович. Она считает, что наступление второй волны коронавируса в стране зависит от того, будут ли граждане соблюдать все меры предосторожности. Люди должны помнить, что снижения количества зараженных зависит от того, носят ли они средства индивидуальной защиты и стараются ли соблюдать социальную дистанцию.

«У каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19»,

— добавила эксперт.

Вуйнович воздержалась от прогнозов, но считает, что все зависит в первую очередь от осознанности россиян.

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