В Петербурге двух бывших полицейских обвиняют в убийстве

В Петербурге двух бывших полицейских обвиняют в убийстве
Один из мужчин признал вину, другой отказывается. Фото: Pixabay

Их возмутило, что мужчина не возвращал долг.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Октябрьский районный суд принял решение об аресте двух бывших полицейских, которых подозревают в убийстве мужчины. По предварительным данным, граждане вступили в сговор, чтобы общими усилиями прервать жизнь должника.

12 мая мужчины силой затолкали знакомого в машину и увезли его на проспекте Героев. Там экс-полицейские накинули мужчине на шею удавку, он скончался на месте.

Один из подозреваемых отказывается признавать вину, другой оформил явку с повинной. Оба хотели домашнего ареста, но получили не то, чего просили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

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