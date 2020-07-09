«Зениту» придется экономить из-за пандемии

Медведев рассказал, что футбольному клубу приходится нелегко и нужно «затянуть пояса».

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает «Спорт Уик-Энд». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что пандемия коронавируса повлияла на положение дел в футбольном клубе. Кризис заставит «сине-бело-голубых» «затянуть пояса», то есть экономить по всем направлениям. Клуб делает все, чтобы минимизировать потери – ведутся переговоры с спонсорами, ищутся новые возможности для сотрудничества.

«Тем не менее «затянуть пояса» – это не художественный образ, а реальность»,

– объяснил Александр Медведев.

Напоминаем, что ранее главный тренер Сергей Семак не смог рассказать, будут ли подписаны новые футболисты и придется ли с кем-то попрощаться.

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