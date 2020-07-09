В Москве от коронавируса скончались 28 пациентов

Таким образом, только в столице инфекция унесла жизни более 4 тысяч человек.

Об этом стало известно 9 июля. Обо всем сообщает оперативный штаб. В Москве от коронавируса за прошедшие сутки скончались 28 человек. Они получили положительные результаты на инфекцию, а также у них стоял диагноз – пневмония. Таким образом, в столице зарегистрировано уже 4087 летальных случаев.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тем временем коронавирусом заболели 26,6 тысяч человек, скончались 1,5 тысячи пациентов.

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