В Петербурге задержали воришку крадрокоптера, камеры и наушников

В Петербурге задержали воришку крадрокоптера, камеры и наушников
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали грабителя.

Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям еще 13 июня. Она рассказала, что днем ранее возле жилого дома по улице Козлова неизвестный украл у частной организации квадрокоптер, экшн камеру, наушники и жесткий диск.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница добавила, что сумма ущерба составила 151 320 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина, который находился под подпиской о невыезде. Похищенное изъяли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово неизвестный похитил Volvo за 5 млн рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание происшествия


 

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