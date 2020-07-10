В Парголово неизвестный похитил Volvo за пять миллионов

В Парголово неизвестный похитил Volvo за пять миллионов
Иномарка находилась в Парголово. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга неизвестный оставил местного жителя без автомобиля. Горожанин лишился Volvo.

В отдел полиции обратился 40-летний житель Парголово. Он рассказал, что злоумышленник похитил иномарку в период с вечера 8 июля до утра 9 июля. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель оценил легковой автомобиль в 4 млн 800 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал у своей сожительницы машину. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автокража ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе
Абоненты «Мегафон» и Yota жалуются на сбои в работе интернета
Мошенницы пообещали вылечить и исцелить пожилую петербурженку за миллион
Спасатели локализовали пожар в доходном доме Басевича на Большой Пушкарской
В центре Петербурга у безработного мужчины стащили кошелек
В Петербурге задержали воришку крадрокоптера, камеры и наушников
В Парголово неизвестный похитил Volvo за пять миллионов
Полицейские задержали двух безработных, отобравших у курьера сумку с едой ...