В Парголово неизвестный похитил Volvo за пять миллионов

В Выборгском районе Петербурга неизвестный оставил местного жителя без автомобиля. Горожанин лишился Volvo.

В отдел полиции обратился 40-летний житель Парголово. Он рассказал, что злоумышленник похитил иномарку в период с вечера 8 июля до утра 9 июля. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель оценил легковой автомобиль в 4 млн 800 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал у своей сожительницы машину. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого.