В центре Петербурга у безработного мужчины стащили кошелек

В Центральном районе Петербурга стражи порядка раскрыли грабеж в отношении горожанина.

Инцидент случился еще 16 мая. В отдел полиции обратился 26-летний безработный житель. Он рассказал, что примерно в 20:30 трое неизвестных в парадной дома на Разъезжей улице отобрали у него кошелек, в котором были 55 тыс. рублей. С места событий злоумышленник поспешил убежать.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Через некоторое время полицейские задержали 23-летнего подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании в Петербурге воришки квадрокоптера, камеры и наушников.