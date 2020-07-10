Абоненты «Мегафон» и Yota жалуются на сбои в работе интернета

Абоненты российских мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщают о масштабном сбое в работе сетей: перебои наблюдаются как с интернетом, так и с сотовой связью.
Информация о неполадках появилась на сервисе Downdetector, который специализируется на отслеживании работы множества популярных интернет-ресурсов. Согласно данным, полученным сервисом, половина пользователей страдает от проблем с интернетом, другая часть испытывает сложности с мобильной связью.
Большинство абонентов дочернего оператора «Мегафона» Yota в основном сетуют на неполадки с интернет-соединением. Официальных комментариев от операторов связи пока не поступало.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно массовый сбой случился в работе популярного российского мессенджера Telegram. Причем неполадки наблюдались и у заграничных пользователей.