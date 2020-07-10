Мошенницы пообещали вылечить и исцелить пожилую петербурженку за миллион

Мошенницы пообещали вылечить и исцелить пожилую петербурженку за миллион
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Северной столице пожилая жительница лишилась почти миллиона рублей, поверив двум мошенницам.

В отдел полиции обратилась 81-летняя горожанка. Она рассказала, что две женщины подошли к ней у станции метро «Проспект Просвещения». Они заявили, что вылечат ее и снимут порчу. Пенсионерка должна была показать только все наличные деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, при себе денег у заявительницы не оказалось, так что злоумышленницы проводили ее до дома и подождали, пока она вынесет наличные средства на улицу. Ее попросили оставить деньги и дойти до ближайшего перекрестка. Когда она вернулась, женщин уже не было.

Сотрудники правопорядка начали проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка два месяца ждала от мошенников компенсации за переведенные им миллионы.

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