В Петербурге установили причастность группы домушников к еще одному преступному эпизоду

Похищенное частично изъято. Один из подозреваемых арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay.com

Похищенное частично изъято. Один из подозреваемых арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay.com

Двое петербуржцев, подозреваемых в совершении серии квартирных краж, оказались причастны к еще одному преступному эпизоду.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в четверг, 9 июля, в полицию обратилась 53-летняя жительница Приморского района, которая заявила о краже из её квартиры на Горной улицы. По словам пострадавшей, в период её отсутствия с 16 июня по 9 июля, воры отжали стеклопакеты на балконе и попали в квартиру, расположенную на первом этаже.

Злоумышленники утащили с собой золотое кольцо с бриллиантами, 5 тысяч рублей и 40 долларов, а также ключи от «Мерседеса». Хозяйка имущества оценила ущерб в 110 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных действий было подтверждено, что к совершению преступления причастны задержанные ранее мужчины, которых подозревают в серии квартирных краж.