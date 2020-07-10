В Петербурге вынесли приговор экс-сотруднице банка, похитившей 4,2 млн рублей

Приговор пока что не вступил в законную силу Фото: pixabay.com

Приговор пока что не вступил в законную силу Фото: pixabay.com

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение в отношении уроженки Североморска, которая, работая в банке, совершила кражу более 4 миллионов рублей.

Женщину признали виновной в особо крупном мошенничестве. По информации правоохранительных органов, преступница являлась ведущим специалистов коммерческой кредитно-финансовой организации и имела доступ к данным клиентов и их счетов. В течение восьми лет мошенница подделывала подписи клиентов на фальшивых заявлениях на перевод денег.

Экс-сотрудница банка переводила средства на счета своих знакомых либо, введя в заблуждение коллег, получала деньги потерпевших в кассе. Таким образом, женщина нанесла клиентам организации ущерб на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Позже злоумышленница раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб. Суд посчитал, что обвиняемая может исправиться без изоляции от общества, поэтому она получила 4 года условного срока. Кроме того, женщину обязали выплатить банку 4,2 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенницы вынудили пенсионерку отдать миллион рублей за «исцеление».