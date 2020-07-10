В «Сочи» опровергли информацию о готовности платить Кокорину 3 млн евро в год

В &#171;Сочи&#187; опровергли информацию о готовности платить Кокорину 3 млн евро в год
Кокорин все еще принадлежит "Зениту". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Там отметили, что футболист все еще принадлежит другому клубу.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишет Sport24. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи, согласно которым нападающему Александру Кокорину готовы платить три миллиона евро в год. Он отметил, что публикация на «Чемпионате» – это «вброс и фейк», и что такие разговоры не имеют под собой оснований. На данный момент Кокорин все еще принадлежит другому клубу.

Напоминаем, что Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды до окончания сезона. Непонятно, продлит ли «Зенит» контракт с игроком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак не знает, сможет ли клуб кого-то привезти в Петербург. Главный тренер отметил, что сейчас не самая простая экономическая ситуация.

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