Петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину остановили в мае 2020 года. По данным следствия, в ходе общения у водителя установили наличие признаков опьянения, инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, правоохранители выяснили, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Дело рассмотрит Невский районный суд.

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