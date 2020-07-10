Петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде

Петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде
Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину остановили в мае 2020 года. По данным следствия, в ходе общения у водителя установили наличие признаков опьянения, инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, правоохранители выяснили, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Дело рассмотрит Невский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое мужчин обчистили две квартиры в Петербурге на 24 миллиона рублей. Теперь их ждет суд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве выступили против рекламы вредной еды
Петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде
В Петербурге задержали двоих мужчин, которые нетрезвыми открыли стрельбу из ...
В России хотят увеличить размер автомобильных штрафов
«Мегафон» и Yota устранили неполадки со связью у абонентов ...
«Севкабель» к концу года переедет в цеха Кировского завода
В Китае на упаковках с креветками из Эквадора нашли коронавирус
Трое мужчин обчистили две квартиры в Петербурге на 24 миллиона