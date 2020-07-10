Петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде

Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину остановили в мае 2020 года. По данным следствия, в ходе общения у водителя установили наличие признаков опьянения, инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, правоохранители выяснили, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
Дело рассмотрит Невский районный суд.
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