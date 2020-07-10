Житель Петербурга разбил машину друга и решил починить его с помощью краденых запчастей

Житель Петербурга разбил машину друга и решил починить его с помощью краденых запчастей
Обвиняемый ранее был судим, по какой статье - не уточняется. Фото: pixabay.com

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы признала виновным петербуржца, который разбил машину друга и попытался починить её, сняв необходимые запчасти с другого автомобиля.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина взял у товарища «Митусбиси» и, в процессе поездки, разбил автомобиль. Тогда обвиняемый решил не тратить денежные средства на услуги сервиса и самостоятельно разобраться с причиненным ущербом. Недолго думая, он отыскал во дворах Фрунзенского района аналогичный автомобиль, который также нуждался в ремонте.

В апреле 2020 года, обманом уговорив помочь приятеля, обвиняемый попытался перевезти машину в гараж, чтобы снять необходимые запчасти, но у него ничего не вышло. Тогда он попробовал транспортировать автомобиль, введя в заблуждение таксиста. После того, как машина оказалась в гараже, мужчина распили транспортное средство, забрал нужные детали, а остальные сдал в металлолом или выкинул. Его обвиняют в краже и причинении значительного ущерба. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители задержали поджигателей авто в Калининском районе.

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