В Петербурге разбираются в хищении 30 млн рублей, которое произошло 8 лет назад

Преступление было совершенно 8 лет назад. Фото: Pixabay

Преступление было совершенно 8 лет назад. Фото: Pixabay

Обвиняемого наконец заключили под стражу. Его обвиняют в мошенничестве.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд принял решение заключить под стражу мужчину, подозреваемого в мошенничестве – он может быть причастен к хищению 30,5 миллионов рублей, которое произошло восемь лет назад.

Напоминаем, что все случилось в мае 2012 года. Считается, что задержанный вместе с неким лицом похитили деньги в банке, а затем перечислили их на расчетный счет подставной коммерческой организации ООО «Смарт-медиа» для обналичивания. В результате было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый просил о домашнем аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенницы пообещали вылечить и исцелить пожилую петербурженку за миллион. Сотрудники правопорядка начали проверку по факту произошедшего.