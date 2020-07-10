Медведев рассказал, что «Зенит» оплатит часть расходов по переименованию станции метро

Медведев рассказал, что &#171;Зенит&#187; оплатит часть расходов по переименованию станции метро
Медведев рассказал о переименовании станции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

«Новокрестовскую» решили назвать в честь петербургского клуба.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб возьмет на себя часть расходов по переименованию станции метро «Новокрестовской» в «Зенит». Решение принято официально – топонимическая комиссия города его одобрила. Медведев рассказал, что процесс выйдет дорогостоящим, так как предстоит заменить все городские схемы, карты и другие носители информации, на которых обозначены станции метро.

«Поэтому клуб возьмёт на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции»,

— добавил генеральный директор клуба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заполучил заветный кубок чемпионов РПЛ. Футболистам раздали золотые медали. На мероприятии присутствовал глава города.

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