Семейная пара отсидит за изнасилования десятилетних близнецов

Мужчина и женщина совершали преступление против детей своих родственников.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщается на сайте управления Следственного комитета России. В Магадане состоялся суд над семейной парой, которую обвиняли в изнасиловании десятилетних близнецов. Их признали виновными – мужчина получил 15 лет колонии, а его супруга отсиди в тюрьме 13 лет.

Напоминаем, что родственница преступников, мать близнецов, с 2017 по 2018 год часто отдавала им детей и не интересовалась их судьбой из-за алкогольной зависимости. В это время с близнецами происходило страшное – на протяжении года над ними совершалось насилие.

На происходящее обратили внимание неравнодушные граждане, обратившиеся в полицию. Детей отправили в социально-реабилитационный центр. Их развитие осталось на уровне пятилетних детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вынесли приговор анестезиологу, обвиняемому в изнасиловании пациенток.