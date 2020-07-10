Шнуров оскорбил Михайлова из-за рекламы поправок в Конституцию РФ

Шнуров оскорбил Михайлова из-за рекламы поправок в Конституцию РФ
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

Артист раскритиковал внешний вид оппонента.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Стасу Михайлову и выложил его в своем Instagram-аккаунте. В нем он обратился ко всем, кто решил выступить в поддержку поправок в Конституции РФ. Он отметил, что не поддерживает подобные поступки и заявил, что у Михайлова «ботоксное лицо». В своем произведении автор добавил, что даже если бы ему предложили водки, то он бы бросил пить – лишь бы не агитировать.

Поклонники Михайлова встали на его защиту, подчеркнув, что артист не просил голосовать «за», он просто призывал сходить на выборы. Это не помешало Шнурову выразить свое презрение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял инцидент с нападением на Собчак. Музыкант не смог промолчать и посвятил старой знакомой стихотворение.

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