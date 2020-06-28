Шнуров высмеял инцидент с нападением на Собчак

Музыкант не смог промолчать и посвятил старой знакомой стихотворение.

Об этом стало известно 28 июня. Очередной шедевр был опубликован в Instagram-аккаунте Сергея Шнурова. На этот раз артист посвятил свое творчество телеведущей Ксении Собчак, которая якобы упала во время конфликта у Среднеуральского женского монастыря. Блогер уверяет, что хотела снять фильм об опальном схиигумене Сергии, а на нее напали.

Шнуров сравнил Собчак с Чаком Норрисом, отметив, что ее обидели монахи-каратисты. Они таким образом дали отпор незваной гостье.

«Ксюху, так сказать, накрыло,// Всех переорала ором.// Мало? Ткнули клумбой в рыло,//Чтоб не лезла под забором»,

— рассказал музыкант подписчикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак рассказала о нападении в уральском монастыре. По информации Собчак, нападавшие избили двоих людей и разбили камеру. Саму девушку сильно толкнули, а после, держали, пока избивали документалиста Сергея Ерженкова.