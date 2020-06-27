Собчак рассказала о нападении в уральском монастыре

Собчак рассказала о нападении в уральском монастыре
Ксения Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Телеведущая сообщила, что инцидент с рукоприкладством произошел в Среднеуральском женском монастыре, в котором она присутствовала по работе со своей съемочной командой. Информация об этом появилась в Telegram-канале Собчак.

По информации Собчак, нападавшие избили двоих людей и разбили камеру. Саму девушку сильно толкнули, а после, держали, пока избивали документалиста Сергея Ерженкова.

Известно, что ведущая приехала на съемки в данный монастырь, чтобы подготовить материал о местном духовнике монастыря — схиигумене Сергии. Именно его еще 27 апреля отстранили от служений за слова, сказанные по поводу пандемии коронавирусной инфекции. Отец Сергий обесценивал серьезность эпидемии и призывал граждан не сидеть дома, а выходить на улицы и, в том числе, посещать монастыри. Позже, схиигумен нарушил запрет на служения. В результате, ему их вовсе запретили. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак сообщила, что упала и сломала нос.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
избиение ксения собчак среднеуральский женский монастырь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор попросил Дрозденко не открывать ТЦ «Мега»
Стало известно, как ЦПКиО возобновит работу в воскресенье
В музее-квартире Бродского в Петербурге нашли «клад»
Петербуржцы устроили массовую вечеринку у Финского залива
Россияне смогут отправиться на отдых в санатории без справки об отсутствии ...
Собчак рассказала о нападении в уральском монастыре
Пограничники задержали мигрантов, которые планировали незаконно пересечь ...
«Алые паруса» ограничат продажу алкоголя в Петербурге