Собчак рассказала о нападении в уральском монастыре

Телеведущая сообщила, что инцидент с рукоприкладством произошел в Среднеуральском женском монастыре, в котором она присутствовала по работе со своей съемочной командой. Информация об этом появилась в Telegram-канале Собчак.

По информации Собчак, нападавшие избили двоих людей и разбили камеру. Саму девушку сильно толкнули, а после, держали, пока избивали документалиста Сергея Ерженкова.

Известно, что ведущая приехала на съемки в данный монастырь, чтобы подготовить материал о местном духовнике монастыря — схиигумене Сергии. Именно его еще 27 апреля отстранили от служений за слова, сказанные по поводу пандемии коронавирусной инфекции. Отец Сергий обесценивал серьезность эпидемии и призывал граждан не сидеть дома, а выходить на улицы и, в том числе, посещать монастыри. Позже, схиигумен нарушил запрет на служения. В результате, ему их вовсе запретили. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак сообщила, что упала и сломала нос.