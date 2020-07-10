Ученые нашли альтернативный способ диагностики коронавируса

Проблемы с дыхательной системой, которую поражает COVID-19, можно выявить на слух.

Таким образом, голос человека может помочь определить, инфицирован он или нет. Дело в том, что проблемы с легкими отражаются на том, как человек говорит. Об этом говорится в исследовании журнала IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, которое провели ученые из MIT.

За основу, для проведения эксперимента, были взяты образцы голоса известных личностей, которые заявили об инфицировании коронавирусом, и имеющих легкое течение болезни без соответствующей симптоматики.

Анализирование проходили фрагменты с записью голоса человека в здоровом состоянии и с записью после выявления болезни. Обнаружилось, что при COVID-19 в голосе сокращается количество звуковых сигналов. Это фиксируется в тех голосовых параметрах, которые напрямую зависят от дыхательной системы.

Однако, для точного подтверждения теории, ученым необходимо продолжать исследования. Ведь на данный момент изучены голоса лишь 5 человек.

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