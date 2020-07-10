Райан Гослинг может стать новым человеком-волком в перезапуске одноименной культовой ленты

Райан Гослинг может стать новым человеком-волком в перезапуске одноименной культовой ленты
Райан Гослинг. Фото: instagram.com/ryangosling_page/

Universal Pictures в очередной раз попытается переснять свой классический фильм ужасов 1941 года “Человек-волк“.

О том, что на главную роль претендует известный актер из Канады Райан Гослинг сообщает издание Deadline.

Сценарий к проекту напишут авторы нашумевшего сериала «Оранжевый — хит сезона» Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум. Предложить кресло режиссера боссы Universal намерены Ли Уоннелу, известному по фильму «Человек-Невидимка. В настоящий момент ведутся переговоры.

Известно, что события кинокартины будут происходит в наше время. Фильм совместит в себе такие картины как «Телесеть» и «Стрингер». Пока что, это все подробности, которые имеются о данном проекте. Не разглашается и дата начала производственного процесса. Вероятно, съемки еще не назначены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века.

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