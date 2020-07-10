Ломоносов остался без электричества из-за аварии

Свет пропал в домах жителей Петродворцового района вечером, 10 июля.

Петербуржцы, проживающие в Ломоносове, начали сообщать о технологической проблеме, которая коснулась порта и Ораниенбаумского проспекта.

Однако, позднее выяснилось, что электричество пропало во всем городе. И причиной тому стала авария на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Также, спустя время, в «Ленэнерго» сообщили подробности внештатной ситуации. В ходе осмотра было установлено, что на линии 6 кв случилось техническое нарушение. Уже с 20:28 электричество постепенно начало возвращаться в дома города.

Проблема в настоящее время устраняется специалистами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Курортного района временно останутся без электричества. Это связано с плановыми работами, которые необходимо провести 9, 10 и 13 июля.