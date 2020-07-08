Жители Курортного района временно останутся без электричества

Это связано с необходимостью проведения плановых работ 9, 10 и 13 июля. Их организацией в Зеленогорске и поселках Горская и Солнечное займется АО «Курортэнерго».

В четверг, 9 июля, на улице Писемского в поселке Горская, отключение электроэнергии запланировано с 9:00 до 18:00 в доме №8.

В пятницу, 10 июля, временные неудобства в виде отсутствия света, испытают на себе жители улиц посёлка Солнечное. Речь идет о Колхозной, Кронштадтской, Ленинградской и Лесной улицах, а также Приморском шоссе. Работы будут проводиться с 10:00 до 18:00.

В понедельник, 13 июля, отключения произойдут в Зеленогорске на следующих улицах: Горной, Садовой и Спортивной. А также, вновь, на Приморском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» 8 июля проведет испытания в двух районах Петербурга. Гидравлические испытания затронут Выборгский и Калинский районы.