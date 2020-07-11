Китай заявил о неизвестной пневмонии в Казахстане. Она опаснее коронавируса

Китай заявил о неизвестной пневмонии в Казахстане. Она опаснее коронавируса
Местных просят быть осторожнее и соблюдать меры предосторожности. Фото: pixabay

От болезни уже погибли 1,7 тысяч человек.

Об этом стало известно 10 июля. Обо всем сообщает CNN. Китайские специалисты рассказали, что в Казахстане произошла вспышка неизвестной пневмонии, которая даже опаснее коронавируса. Из-за болезни уже скончались 1,7 тысяч пациентов, некоторые из них – китайцы. Отмечается, что были проведены исследования, но пока что выяснить происхождение вируса выяснить не удалось.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой подтвердил наличие неизвестной пневмонии. Он также добавил, что в июне выросло количество смертей от пневмонии по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Местных жителей просят помнить о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казахстане из-за коронавируса вводят двухнедельный карантин.

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