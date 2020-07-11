В Египте 10 человек пытались спасти тонущего ребенка и погибли

Побережье имеет дурную славу – там часто происходит что-то плохое.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщил информационный портал Al Balad. Все случилось в пятницу в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Утром большая компания отправилась на закрытый пляж, чтобы искупаться. В какой-то момент начал тонуть ребенок – ему на помощь кинуть как минимум 10 человек, каждый из которых утонул. На данный момент из воды достали семь тел, остальные разыскиваются. Отмечается, что на выход к морю есть только для постояльцев отелей, а также купание разрешено на некоторых частных пляжах. Местных запреты не останавливают – они ищут потаенные места или же идут купаться ранним утром.

Участок побережья давно пользуется дурной славой – там часто происходят несчастные случаи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти годовалый малыш впал в кому после того, как чуть не утонул.