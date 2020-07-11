Избитого жителя Луги нашли без сознания в канаве

Он был связан. После того, как мужчина пришел в сознание, он не обнаружил при себе ценные вещи.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в городе Луга – там в канаве обнаружили связанного мужчину. Он рассказал, что на него напали два злоумышленника – они сначала связали потерпевшего, затем избили его и оставили в бессознательном создании в канаве за объездной дорогой. С собой мужчины прихватили мобильные телефоны местного жителя, а также 18 тысяч рублей.

В результате возбудили уголовное дело о разборе. Одного из подозреваемых задержали, второго разыскивают. Полицейские проверяют, не могут ли они быть причастны к другим подобным инцидентам.

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