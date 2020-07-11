На Богословской неизвестные вломились в квартиру и украли миллион

Злоумышленники также связали и избили петербуржца.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ГУ МД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Богословской улице в Калининском районе в одной из квартир. В пятницу к петербуржцу вломились двое мужчин, которые избили его, связали, а затем похитили 920 тысяч рублей и телефон за 30 тысяч рублей. Затем они скрылись в неизвестном направлении.

В результате возбуждено уголовное дело. Пока что похитителей отыскать не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Партизана Германа из банкомата украли 10 млн рублей. Пока что злоумышленника задержать не удалось, но уже опросили человека, контактировавшего с ним.