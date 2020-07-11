Анита Цой выздоровела после заражения коронавирусом

Анита Цой выздоровела после заражения коронавирусом
Актрису госпитализировали в конце июня. Фото: https://www.instagram.com/anitatsoy/

Артистка получила отрицательный тест.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем певица Анита Цой рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она поспешила поделиться с поклонниками хорошей новостью – тест на коронавирус оказался отрицательным. Артистка не скрывает радости, потому что ей удалось вылечиться после заражения коронавирусом.

Напоминаем, что Цой госпитализировали в конце июня в одну из московских городских больниц. По возможности она рассказывала в социальной сети, как себя чувствует. Представитель звезды уверял, что она не нарушила режим самоизоляции и соблюдала все меры предосторожности.

Тем временем далеко не все поклонники верят, что Цой действительно болела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователи не верят Аните Цой, которая заразилась коронавирусом.

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