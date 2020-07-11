Повара и тренера в Петербурге задержали за производство анаболиков

В Петербурге пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом анаболических стероидов. По подозрению задержаны бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный.
«Все они ранее привлекались к уголовной ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стероиды изготавливали в арендованной квартире на Коломяжском проспекте. По предварительным данным, житель Мурманской области приобрел в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ. Вместе с двумя подельниками он изготавливал и фасовал анаболики. Товар фигуранты направляли клиентам в регионы. Новых покупателей искали в соцсетях.
Полиция изъяла десять подготовленных к отправке посылок, а также 112 посылок, обнаруженных в почтовых отделениях Петербурга.
«Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Ирина Волк.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят группу квартирных мошенников.