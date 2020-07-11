Повара и тренера в Петербурге задержали за производство анаболиков

Повара и тренера в Петербурге задержали за производство анаболиков
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном производстве и сбыте стероидов. Фото: unsplash.com

В Петербурге пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом анаболических стероидов. По подозрению задержаны бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный.

«Все они ранее привлекались к уголовной ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стероиды изготавливали в арендованной квартире на Коломяжском проспекте. По предварительным данным, житель Мурманской области приобрел в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ. Вместе с двумя подельниками он изготавливал и фасовал анаболики. Товар фигуранты направляли клиентам в регионы. Новых покупателей искали в соцсетях.

Полиция изъяла десять подготовленных к отправке посылок, а также 112 посылок, обнаруженных в почтовых отделениях Петербурга.

«Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Ирина Волк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят группу квартирных мошенников.

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