Квартирные мошенники провернули восемь сделок в Петербурге

Квартирные мошенники провернули восемь сделок в Петербурге
Пять человек судят за мошенничество с недвижимостью. Фото: unsplash.com

Перед судом в Петербурге предстанут пять местных жителей. Их обвиняют в совершении незаконных сделок с недвижимостью на более чем 45 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке официальных документов и покушении на мошенничество. Обвинительное заключение по делу утверждено.

«Всего выявлено 8 эпизодов преступной деятельности, ущерб составил 45 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор. Целью их было заполучить недвижимость умерших людей без наследников, а также имущество, которым собственники не пользовались долгое время.

Обвиняемые собирали сведения об объектах недвижимости и их собственников. Затем изготавливали поддельные свидетельства о праве на наследство и договоры купли-продажи. Документы предоставлялись в Росреестр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд застройщиков совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Подробнее об этом в материале «Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
квартира мошенничество недвижимость новости спб прокуратура суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин может вновь обратиться к жителям России перед голосованием по поправкам
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
В Петербурге за работу в карантин оштрафовали интим-магазин
Сосед спас женщину без сознания от нападения в парадной на Наставников
Скончалась актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина
В Петербурге появились Ленинградский сквер и Гранитный мост
Квартирные мошенники провернули восемь сделок в Петербурге
В «Пулково» проверили документы у кенгуру Беннеты и игрунки