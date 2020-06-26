Квартирные мошенники провернули восемь сделок в Петербурге

Пять человек судят за мошенничество с недвижимостью. Фото: unsplash.com

Пять человек судят за мошенничество с недвижимостью. Фото: unsplash.com

Перед судом в Петербурге предстанут пять местных жителей. Их обвиняют в совершении незаконных сделок с недвижимостью на более чем 45 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке официальных документов и покушении на мошенничество. Обвинительное заключение по делу утверждено.

«Всего выявлено 8 эпизодов преступной деятельности, ущерб составил 45 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор. Целью их было заполучить недвижимость умерших людей без наследников, а также имущество, которым собственники не пользовались долгое время.

Обвиняемые собирали сведения об объектах недвижимости и их собственников. Затем изготавливали поддельные свидетельства о праве на наследство и договоры купли-продажи. Документы предоставлялись в Росреестр.