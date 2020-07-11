Лунев получил серьезную травму в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал травму вратаря Андрея Лунева серьезной. Футболист получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Что касается Лунева, не нужно быть знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он пропустит определенное время, потому что повреждение есть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Лунев получил травму, выбивая мяч от ворот. С поля его увезли на электрокаре. Характер повреждения не уточняется.

Травму в матче с «Ахмтом» также получил Дуглас Сантос. Футболист заявил, что повреждение не очень серьезное. Более точная информация о состоянии Сантоса будет известна в воскресенье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. Команды встретились 11 июля на «Ахмат Арене» в Грозном. Голами отметились полузащитник «Ахмата» Олег Иванов и нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.