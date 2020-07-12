В Петербурге два человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге при падении деревьев пострадали два человека. К таким последствиям привел штормовой ветер, разбушевавшийся в субботу, 11 июля.

Дерево рухнуло у дома №18 на Лиственной улице. В результате случившегося пострадал мужчина. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по городу, также дерево упало в Удельном парке, пострадала женщина.

В МЧС добавили, что никто не погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северную столицу накануне обрушился сильный ветер. Стихию не выдержали деревья, рекламные щиты, а также строительные леса.