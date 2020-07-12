Иномарка протаранила остановку на Московском проспекте

Иномарка протаранила остановку на Московском проспекте
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в остановку. О пострадавших информации нет.

Дорожный инцидент случился воскресным утром, 12 июля, на Московском проспекте, возле ресторана «Мисо». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, участником аварии стала машина марки Creta белого цвета. От удара остановка буквально «рассыпалась на мелкие осколки».

В комментариях к записи пользователи пишут, что транспортное средство влетело в остановку неспроста: столкновению предшествовала «встреча» с другим авто. Точные причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» произошло ДТП с участием фуры. Большегруз протаранил ограждение.

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