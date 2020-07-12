Десятки россиян возвращаются вывозным рейсом из Вьетнама

Десятки россиян возвращаются вывозным рейсом из Вьетнама
На борту находятся 59 россиян. Фото: pixabay

Вывозной рейс авиакомпании «ИрАэро» забрал 59 россиян из Вьетнама. Граждан доставят из Хошимина в Иркутск.

По словам генконсула России в Хошимине Алексея Попова, сообщает ТАСС, на борту находятся граждане, которые зарегистрировались на портале «Госуслуги» и были включены в вывозные списки.

Он отметил, что сотрудники генконсульства оказывали содействие в отправке самолета в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о приземлении в петербургском аэропорту вывозного рейса из Соединенных Штатов. Воздушное судно доставило в Пулково 121 россиянина. Сразу по прилету специалисты провели первичный медконтроль, а также взяли у пассажиров тесты на инфекцию Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вывозной рейс вьетнам россияне


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кингисеппском районе спасатели тушили 79 «квадратов» частного дома
Десятки россиян возвращаются вывозным рейсом из Вьетнама
«Как сложно все»: Асмус рассказала, почему не умывается водой и ...
На улице Шамшева полыхала трехкомнатная квартира
В Ленобласти восемь спасателей тушили баню
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Иномарка протаранила остановку на Московском проспекте
В Петербурге два человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра