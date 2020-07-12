Десятки россиян возвращаются вывозным рейсом из Вьетнама

Вывозной рейс авиакомпании «ИрАэро» забрал 59 россиян из Вьетнама. Граждан доставят из Хошимина в Иркутск.

По словам генконсула России в Хошимине Алексея Попова, сообщает ТАСС, на борту находятся граждане, которые зарегистрировались на портале «Госуслуги» и были включены в вывозные списки.

Он отметил, что сотрудники генконсульства оказывали содействие в отправке самолета в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о приземлении в петербургском аэропорту вывозного рейса из Соединенных Штатов. Воздушное судно доставило в Пулково 121 россиянина. Сразу по прилету специалисты провели первичный медконтроль, а также взяли у пассажиров тесты на инфекцию Covid-19.