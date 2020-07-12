В Тосненском районе спасатели около часа тушили 48 «квадратов» частного дома

В Тосненском районе спасатели около часа тушили 48 &#171;квадратов&#187; частного дома
Ликвидировать открытое возгорание удалось менее чем за час. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Тосненском районе Ленобласти ночью произошел пожар. Огонь охватил обстановку частного дома в городе Никольское.

Возгорание случилось в воскресенье, 12 июля, в СНТ «Захожье-2». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:33. К месту происшествия были направлены пожарные на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило 48 квадратных метров обстановки постройки. Ликвидировать открытое возгорание удалось менее чем за час.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе спасатели тушили 79 «квадратов» частного дома.

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ГУ МЧС России по Ленобласти происшествия Тосненский район


 

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