Перестрелка в Техасе закончилась смертью двух полицейских

В Техасе во время перестрелки погибли двое полицейских. Их застрелил неизвестный мужчина.
Трагический инцидент произошел в американском городе Мак-Аллен. Неизвестный открыл огонь, после того как сотрудники правопорядка приехали на вызов в один из жилых домов.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, пострадавших сотрудников доставили в ближайшее медучреждение, где они скончались.
Личность стрелявшего пока не разглашают.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время перестрелки в Калифорнии полицейские ранили преступника в супермаркете. Стражи порядка обезвредили злоумышленника, который стал стрелять по ним, после чего был ранен ответным огнем.