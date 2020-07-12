Перестрелка в Техасе закончилась смертью двух полицейских

Правоохранителей отвезли в больницу, где те скончались. Фото: pixabay

Правоохранителей отвезли в больницу, где те скончались. Фото: pixabay

В Техасе во время перестрелки погибли двое полицейских. Их застрелил неизвестный мужчина.

Трагический инцидент произошел в американском городе Мак-Аллен. Неизвестный открыл огонь, после того как сотрудники правопорядка приехали на вызов в один из жилых домов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, пострадавших сотрудников доставили в ближайшее медучреждение, где они скончались.

Личность стрелявшего пока не разглашают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время перестрелки в Калифорнии полицейские ранили преступника в супермаркете. Стражи порядка обезвредили злоумышленника, который стал стрелять по ним, после чего был ранен ответным огнем.